Киев с дождем, на востоке до +18: какой будет погода 2 октября

По ее данным, на западе, севере и части центральных областей днем воздух прогреется лишь до +10 градусов. В то же время на востоке столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

В центральных регионах ситуация будет разной: в Винницкой и Кировоградской областях ожидается +11 градусов, в Черкасской области до +12 градусов, в Полтавской области до +15 градусов, а в Днепропетровской области до +16 градусов. На юге прогнозируют +16 градусов, без существенных осадков.

Дожди днем возможны только в северных областях.

Погода в Киеве

В Киеве 2 октября будет облачно, с дождем и прохладно - всего около +8 градусов. Синоптики советуют киевлянам одеваться теплее.

Однако по прогнозу, уже после 5 октября температура в столице будет постепенно расти. Дольше всего прохладная погода сохранится в западных областях, тогда как восток и юг будут оставаться теплыми, местами до +20 градусов.