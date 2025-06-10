Киев в дыму, пожары тушит вертолет: репортаж РБК-Украина после массированного налета дронов

В течение ночи враг беспрестанно терроризировал столицу дронами. Войска РФ били по гражданской инфраструктуре, по мирным жителям города.

Как отметил начальник КГВА Тимур Ткаченко, эта ночь была тяжелой, но благодаря невероятной работе Сил обороны удалось минимизировать жертвы.

Всего в городе повреждения получили 7 районов столицы. Есть частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Горели машины и складские помещения. Четверо человек пострадали.

Больше всего разрушений в Киеве понесли Дарницкий, Оболонский, Шевченковский, Голосеевский районы.

РБК-Украина побывало в Оболонском районе столицы и делится кадрами последствий вражеской атаки против мирных жителей столицы.

На кадрах можно увидеть, как в одной из многоэтажек в столичном ЖК образовалась огромная дыра.

Фото: последствия атаки РФ в Оболонском районе столицы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пострадали именно нижние этажи высотки, где и образовалась дыра, есть разрушенные квартиры. В доме выбило окна и поврежден фасад. Также повреждены машины и помещения аптеки. Неподалеку вспыхнул пожар на территории СТО.

Также в Оболонском районе обломки беспилотника упали на территорию одной из школ.

Фото: в ЖК образовалась дыра в одной из многоэтажек (Виталий Носач, РБК-Украина) ГСЧС даже пришлось привлечь вертолет для тушения пожаров, которые произошли из-за российской атаки.

Фото: в Киеве для ликвидации пожаров, произошедших из-за ночной атаки РФ, привлекли вертолет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Что касается последствий в других районах столицы, то в Деснянском - горела машина, также зафиксировано падение дрона.

В Шевченковском районе пылали машины. Также загорелся балкон в жилом доме и пожар в здании бизнес-центра. Вспыхнули нежилые помещения.

Тем временем в Днепровском районе столицы сообщалось о задымлении в нежилой застройке, а в Подольском районе обломки беспилотников упали на двух локациях.

В Дарницком районе возник пожар в нежилом здании и в жилом доме. Обломки упали в зеленой зоне и на открытой местности. Есть частичное разрушение в нежилой зоне, повреждены гаражи, вспыхнули склады.

Также горит лесополоса по другому адресу. Кроме того, в Дарницком районе, предварительно, обломки упали на частный дом.

В Соломенском районе вспыхнул пожар в многоэтажном доме. Обломки дрона упали на крышу многоэтажки.

В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков дрона на территории нежилого здания и разрушения в бизнес-центре.

Сейчас на местах работают все соответствующие службы, чтобы ликвидировать последствия российской массированной атаки. Из-за массовых пожаров город с ночи окутан дымом. РБК-Украина уже рассказывала, в каких районах специалисты фиксируют наибольшее загрязнение воздуха.

Ночная атака РФ на Украину 10 июня