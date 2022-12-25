Киев будет со светом на Рождество. В YASNO сделали важное заявление

"Вы должны быть сегодня с электричеством! Может не всегда, но достаточно для этого безумного времени. Счастливого Рождества", - написал Коваленко.

Отметим, что на сайте ДТЭК указано, что в Киеве и области сегодня продолжаются экстренные отключения света.

Напомним, что вчера стало известно, что ситуация с электроснабжением в Киеве несколько улучшилась, энергетикам удалось перераспределить нагрузку на сеть.

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