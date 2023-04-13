RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киевляне смогут на Пасху находиться в церкви всю ночь. Комендантский час не запрещает

Фото: киевляне смогут на Пасху находиться в церкви всю ночь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Жители Киева смогут прийти на Пасхальную службу до начала комендантского часа и пробыть в церкви до ее окончания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

По предварительному графику храмы и соборы будут открыты для всех верующих для вечерних и утренних молебнов 15 и 16 апреля.

В субботу вечерние молебны проведут в период с 15:00 до 23:00, а в воскресенье запланированы утренние молебны - в период с 05:00 до 18:00. При этом комендантский час продлится как обычно с 00:00 до 05:00.

"Однако введенный комендантский час не делает невозможным проведение ночного богослужения в церквях. Верующие, которые пришли на службу до начала комендантского часа, могут оставаться в храме на всю ночь, до завершения комендантского часа", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Добавим, что после завершения комендантского часа люди смогут посетить церкви и освятить пасхальную корзину. При этом покидать храмы и находиться на улицах или других общественных местах во время комендантского часа запрещено.

В КГВА подчеркивают, что все верующие, которые решат посетить ночные молебны в храмах, должны самостоятельно узнать расположение ближайшего укрытия. В случае объявления воздушной тревоги священнослужители и посетители должны обязательно перейти к ближайшему зданию гражданской защиты.

Напомним, в столице усилят меры безопасности на Пасху.

РБК-Украина также сообщало о продолжительности комендантского часа в разных областях Украины на Пасху.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПасхаКиев