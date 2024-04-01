Киевлян предупредили о загрязнении воздуха из-за пыли из Сахары и дали советы

Пыль из Сахары

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупреждали о том, что 30-31 марта с юго-запада на территории Украины распространился очень теплый воздух африканского происхождения.

Вместе с этим над Украиной начали фиксировать пыль, которую перенесло вместе с теплом из северной части Африки.

Синоптики подчеркивали, что концентрация пыли в воздухе не превышает предельно допустимых норм.

В то же время, согласно прогнозу, качество воздуха нормализуется после того, как 3-4 апреля в большинстве регионов Украины, вероятно, пройдут дожди.

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