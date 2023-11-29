RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киевлян предупредили об опасных погодных условиях: чего ждать

Иллюстративное фото: киевлян предупредили об опасных погодных условиях (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Синоптики предупредили киевлян об опасных погодных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

По прогнозу Укргидрометцентра на сегодня, 29 ноября есть предупреждение об опасных метеорологических явлениях, осложнениях погодных условий, и уровне опасности. Ожидается снег и дождь, местами налипания мокрого снега. Порывы ветра до 15-20 м/с. Температура в Киеве - ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

Также власти предупредили водителей об гололедице на дорогах.

Начальник КГВА Сергей Попко попросил водителей пропускать спецтехнику, общественный транспорт и экстренным службам.

"Просьба к водителям отдавать предпочтение спецтранспорту, общественному транспорту и машинам экстренных служб", - написал Попко.

Прогноз погоды в Украине 29 ноября

29 ноября Украину накроет циклон Oliver. В большинстве областей сложные погодные условия. Днем в некоторых регионах потеплеет до 14 градусов.

Подробнее о прогнозе погоды и когда ждать отступления циклона -  читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПогода в УкраинеПогода в Киеве