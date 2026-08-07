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Киевлян предупредили о грозе 8 августа, но жара не спадет

16:21 07.08.2026 Пт
2 мин
Жителям и гостям столицы следует заранее подготовиться к возможным последствиям
aimg Анастасия Никончук
Киевлян предупредили о грозе 8 августа, но жара не спадет Иллюстративное фото: гроза (GettyImages)
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В Киеве 8 августа ожидается гроза. Синоптики объявили желтый уровень опасности и предупредили жителей города о возможном ухудшении погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию КГГА.

По прогнозу Укргидрометцентра, в столице будет облачно с прояснениями. Ветер северный, 5–10 м/с. Ночью температура составит около +20°, днем воздух прогреется до 25–27°.

Из-за грозы в Киеве объявлен I уровень опасности — желтый.

Что рекомендуют киевлянам

Во время грозы жителей города призывают избегать рекламных конструкций, линий электропередач и крупных деревьев. Также не стоит оставлять автомобили рядом с такими объектами.

При подтоплении дорог или тротуаров следует обращаться в диспетчерскую «Киевавтодора» по номеру 044 284 74 19.

Если из-за непогоды упало дерево или сломались ветки, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 044 272 40 18.

Если падение деревьев или веток угрожает жизни, следует обращаться к спасателям по номеру 101 или в КАРС — 044 430 37 13.

При травмировании людей необходимо звонить 103. О неисправностях светофоров или дорожных знаков можно сообщить по номеру 050 387 35 42.

Напоминаем, что в июле в большинстве рек Украины сохранялся низкий уровень воды: показатели были ниже, а местами значительно ниже нормы.

В отдельных районах бассейнов Припяти, Южного и Западного Буга зафиксировано маловодье, а на некоторых участках Припяти и Западного Буга средние расходы воды опустились ниже экологически необходимого уровня, что создает критические условия для речных экосистем.

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