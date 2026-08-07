Киевлян предупредили о грозе 8 августа, но жара не спадет

В Киеве 8 августа ожидается гроза. Синоптики объявили желтый уровень опасности и предупредили жителей города о возможном ухудшении погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию КГГА.

По прогнозу Укргидрометцентра, в столице будет облачно с прояснениями. Ветер северный, 5–10 м/с. Ночью температура составит около +20°, днем воздух прогреется до 25–27°.

Из-за грозы в Киеве объявлен I уровень опасности — желтый.

Что рекомендуют киевлянам

Во время грозы жителей города призывают избегать рекламных конструкций, линий электропередач и крупных деревьев. Также не стоит оставлять автомобили рядом с такими объектами.

При подтоплении дорог или тротуаров следует обращаться в диспетчерскую «Киевавтодора» по номеру 044 284 74 19.

Если из-за непогоды упало дерево или сломались ветки, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 044 272 40 18.

Если падение деревьев или веток угрожает жизни, следует обращаться к спасателям по номеру 101 или в КАРС — 044 430 37 13.

При травмировании людей необходимо звонить 103. О неисправностях светофоров или дорожных знаков можно сообщить по номеру 050 387 35 42.