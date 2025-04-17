Киевляне передали бойцам 112 бригады ТрО города Киева 1800 дронов, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал защитникам еще более 1800 беспилотников от киевлян. Помощь получили бойцы 112 отдельной бригады территориальной обороны города Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Киев продолжает помогать военным. Бойцам 112-й бригады Теробороны Киева передал от общины города еще более 1800 БпЛА. А именно - 150 Mavic 3Е, 220 Mavic 3 PRO и 1500 мультироторных систем различных типов, в частности, FPV-дронов", - сообщил Кличко.

Он отметил, что в феврале община Киева уже передавала 112 бригаде 150 дронов Mavic 3Е и 20 Mavic 3Т.

"С начала 2025 года этой бригаде на оснащение из бюджета города выделили 200 млн грн. Мы продолжим помогать военным, постоянно ища для этого любые возможности", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, в этом году Киевсовет направил уже более 5,5 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности.

Также сообщалось, что в прошлом году столица выделила на поддержку защитников больше всех регионов - 10 млрд гривен.