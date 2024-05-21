Киевляне дали прогноз, сколько продлится война и когда наступит победа

Киевляне сохраняют оптимизм по поводу победы Украины в войне, однако он становится более сдержанным. Так, в октябре 2023 года 91% верили в победу, сейчас - 85%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Как отмечают социологи, 74% до 58% стало меньше тех, кто, безусловно, убежден в победе Украины. При этом считают, что победит Россия, 4% респондентов (в октябре 2023 года было 2%).

Абсолютное большинство киевлян ожидают, что война продлится не менее полугода. С 55% до 66% стало больше тех, кто считает, что война будет продолжаться еще больше года.

Несколько растет пессимизм и в оценках изменений в ближайшие 12 месяцев в Украине и Киеве, хотя сейчас преобладают оптимистичные настроения. Так, 51% считают, что в Украине в ближайший год изменения будут к лучшему против 31%, которые считают, что к худшему (в октябре 2023 года соотношение было 58% к 21%).

В случае Киева 48% ожидают изменения к лучшему против 22%, которые ожидают изменения к худшему (в октябре 2023 года – 60% до 15%).

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос общественного мнения жителей г. Киев с 23 апреля – до 1 мая 2024 года. Опрошены 804 респондента, проживающих во всех районах города.