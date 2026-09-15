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Киевлянам вернут деньги за неиспользованные поездки по старому тарифу

12:49 15.09.2026 Вт
2 мин
Деньги должны зачислить в течение недели
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Транспортная карта в приложении "Киев Цифровой" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Киевлянам, у которых после смены тарифов остались неиспользованные поездки, приобретенные по старой цене, автоматически перечислят их стоимость на баланс транспортной карты в приложении "Киев Цифровой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Речь идет о поездках, которые остались на карте после 14 сентября включительно. Средства должны зачислить на "Мой Кошелек" в течение недели.

Сколько денег вернут

На баланс перечислят именно стоимость неиспользованных поездок по старому тарифу.

Например, если на транспортной карте осталось 10 поездок, приобретенных по 6,5 гривны, на "Мой Кошелек" зачислят 65 гривен.

Эти деньги можно использовать для оплаты проезда по действующим тарифам.

Сейчас стоимость одной поездки зависит от количества приобретенных поездок:

  • 1-9 поездок - 30 гривен;
  • 10-19 - 28,9 гривны;
  • 20-29 - 27,8 гривны;
  • 30-39 - 26,6 гривны;
  • 40-49 - 25,5 гривны;
  • 50 поездок - 25 гривен.

Как использовать деньги из "Моего Кошелька"

Чтобы приобрести поездки за средства, которые засчитали на баланс, в приложении "Киев Цифровой" нужно:

  • открыть "Транспортную карту";
  • выбрать нужную карту;
  • перейти в "Мой Кошелек";
  • нажмите "Купить поездки".

Средства из "Моего Кошелька" также можно использовать непосредственно в валидаторе - как с пластиковой, так и с цифровой транспортной карты.

Если на карте нет приобретенных поездок, валидатор спишет с "Мого Кошелька" 30 гривен за одну поездку.

Напомним, с 15 июля в столице повысили стоимость проезда в коммунальном транспорте. Теперь поездка в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и фуникулере стоит 30 гривен.

С 1 августа также выросла стоимость проезда в киевских маршрутках. На большинстве маршрутов тариф вырос с 20 до 25 гривен, а перевозчики объясняют это подорожанием горючего, запчастей и обслуживания транспорта, а также дефицитом водителей.

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