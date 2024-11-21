Киевлянам дали советы на фоне прогнозов об ухудшении погоды

В Киеве завтра, 22 ноября, ожидается снег и сильный ветер. На этом фоне жителей столицы призвали придерживаться ряда советов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.
В КГГА отметили, что завтра днем в Киеве ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах - гололед. Также возможны порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью опустится до 3-5 градусов мороза, а днем останется на уровне 1-3 градусов тепла.
"Первый уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог", - сказано в сообщении ведомства.
В КГГА на фоне сильного ветра посоветовали:
Напомним, в Киеве сегодня, 21 ноября, ночью пошел снег. Спецтехника начала обрабатывать дороги, чтобы предотвратить гололедицу.
При этом, согласно прогнозам синоптиков, завтра сильный ветер ожидается не только в Киеве, но и в других регионах.
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