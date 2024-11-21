Киевлянам дали советы на фоне прогнозов об ухудшении погоды

В КГГА отметили, что завтра днем в Киеве ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах - гололед. Также возможны порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью опустится до 3-5 градусов мороза, а днем останется на уровне 1-3 градусов тепла.

"Первый уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог", - сказано в сообщении ведомства.

В КГГА на фоне сильного ветра посоветовали: