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Киевлянам дали советы на фоне прогнозов об ухудшении погоды

Иллюстративное фото: в Киеве завтра ожидается снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 22 ноября, ожидается снег и сильный ветер. На этом фоне жителей столицы призвали придерживаться ряда советов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

В КГГА отметили, что завтра днем в Киеве ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах - гололед. Также возможны порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью опустится до 3-5 градусов мороза, а днем останется на уровне 1-3 градусов тепла. 

"Первый уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог", - сказано в сообщении ведомства. 

В КГГА на фоне сильного ветра посоветовали: 

  • не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
  • плотно закрывать окна, двери, чердаки в домах;
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Снег в Киеве

Напомним, в Киеве сегодня, 21 ноября, ночью пошел снег. Спецтехника начала обрабатывать дороги, чтобы предотвратить гололедицу.

При этом, согласно прогнозам синоптиков, завтра сильный ветер ожидается не только в Киеве, но и в других регионах.

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