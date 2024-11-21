ua en ru
Чт, 21 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Киевлянам дали советы на фоне прогнозов об ухудшении погоды

Киев, Четверг 21 ноября 2024 17:09
UA EN RU
Киевлянам дали советы на фоне прогнозов об ухудшении погоды Иллюстративное фото: в Киеве завтра ожидается снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 22 ноября, ожидается снег и сильный ветер. На этом фоне жителей столицы призвали придерживаться ряда советов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

В КГГА отметили, что завтра днем в Киеве ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах - гололед. Также возможны порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью опустится до 3-5 градусов мороза, а днем останется на уровне 1-3 градусов тепла.

"Первый уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог", - сказано в сообщении ведомства.

В КГГА на фоне сильного ветра посоветовали:

  • не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
  • плотно закрывать окна, двери, чердаки в домах;
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Снег в Киеве

Напомним, в Киеве сегодня, 21 ноября, ночью пошел снег. Спецтехника начала обрабатывать дороги, чтобы предотвратить гололедицу.

При этом, согласно прогнозам синоптиков, завтра сильный ветер ожидается не только в Киеве, но и в других регионах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Погода Снегопад
NEWS
Новые отсрочки, МСЭК и реестр для военных. Как изменится мобилизация в Украине
Новые отсрочки, МСЭК и реестр для военных. Как изменится мобилизация в Украине
DAILY
"Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте