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Киянам дали поради на тлі прогнозів про погіршення погоди

Київ, Четвер 21 листопада 2024 17:09
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Киянам дали поради на тлі прогнозів про погіршення погоди Ілюстративне фото: у Києві завтра очікується сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві завтра, 22 листопада, очікується сніг та сильний вітер. На цьому тлі мешканців столиці закликали дотримуватися низки порад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

У КМДА зазначили, що завтра вдень у Києві очікується мокрий сніг та дощ, на дорогах - ожеледиця. Також можливі пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі опуститься до 3-5 градусів морозу, а вдень залишиться на рівні 1-3 градусів тепла.

"Перший рівень небезпеки, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - йдеться у повідомленні відомства.

У КМДА на тлі сильного вітру порадили:

  • не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
  • щільно закривати вікна, двері, горища у будинках;
  • прибрати з балконів та лоджій предмети, які не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Сніг у Києві

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 21 листопада, вночі пішов сніг. Спецтехніка почала обробляти дороги, щоб запобігти ожеледиці.

При цьому, згідно з прогнозами синоптиків, завтра сильний вітер очікується не лише у Києві, а й в інших регіонах.

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