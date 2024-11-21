Киянам дали поради на тлі прогнозів про погіршення погоди
У Києві завтра, 22 листопада, очікується сніг та сильний вітер. На цьому тлі мешканців столиці закликали дотримуватися низки порад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.
У КМДА зазначили, що завтра вдень у Києві очікується мокрий сніг та дощ, на дорогах - ожеледиця. Також можливі пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі опуститься до 3-5 градусів морозу, а вдень залишиться на рівні 1-3 градусів тепла.
"Перший рівень небезпеки, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - йдеться у повідомленні відомства.
У КМДА на тлі сильного вітру порадили:
- не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
- щільно закривати вікна, двері, горища у будинках;
- прибрати з балконів та лоджій предмети, які не закріплені та можуть впасти на вулицю.
Сніг у Києві
Нагадаємо, у Києві сьогодні, 21 листопада, вночі пішов сніг. Спецтехніка почала обробляти дороги, щоб запобігти ожеледиці.
При цьому, згідно з прогнозами синоптиків, завтра сильний вітер очікується не лише у Києві, а й в інших регіонах.
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