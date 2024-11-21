Киянам дали поради на тлі прогнозів про погіршення погоди

У Києві завтра, 22 листопада, очікується сніг та сильний вітер. На цьому тлі мешканців столиці закликали дотримуватися низки порад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram .

У КМДА зазначили, що завтра вдень у Києві очікується мокрий сніг та дощ, на дорогах - ожеледиця. Також можливі пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі опуститься до 3-5 градусів морозу, а вдень залишиться на рівні 1-3 градусів тепла.

"Перший рівень небезпеки, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - йдеться у повідомленні відомства.

У КМДА на тлі сильного вітру порадили: