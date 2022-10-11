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Киевлян попросили без острой надобности не посещать больницы

Фото: киевлян попросили без острой надобности не посещать больницы из-за недавнего обстрела (kyivcity gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Жителей Киева просят ограничить плановые посещения медучреждений, чтобы не подвергать себя опасности из-за возможных обстрелов столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Пожалуйста, не надо лишний раз подвергаться опасности. В случае экстренных случаев - всю необходимую помощь каждый житель получит своевременно и в полном объеме", - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что во время воздушной тревоги медицинский персонал и пациенты амбулаторных учреждений должны перейти в укрытие. Любые неэкстренные медицинские манипуляции прекращаются.

Круглосуточный телефон для консультаций

Круглосуточный совет врача можно получить по телефону: 044-235-01-01.

Как сообщалось, во время массированной атаки России по Украине в понедельник, 10 октября, в Киеве получили повреждения 5 заведений здравоохранения.

Напомним, 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Все подробности обстрела - в материале РБК-Украина.

Через некоторое время россияне снова атаковали Киев. ПВО сбило два иранских дрона-камикадзе "Шахед", которые были выпущены с территории Беларуси.

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Киев