Киевлян предупредили о сильном тумане

Сегодня, 11 марта, синоптики прогнозируют сильный туман в Киеве до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Жителей столицы предупредили об ухудшении видимости на дорогах из-за густого тумана, который будет удерживаться до конца сегодняшних суток.

По прогнозам синоптиков, видимость составит 200-500 метров.

"Учитывайте погодные условия и будьте осторожны на дорогах города", - отметили в администрации.

Напомним, сегодня в КГГА заявили, что из-за непогоды в Киеве и области в ночь на 12 марта возможны перебои со светом.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в субботу, 11 марта в Украине ожидаются дожди по всей территории.

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