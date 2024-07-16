Киевлян предупредили об ухудшении качества воздуха и дали советы

Жара в Украине

Напомним, в Украине последнее время наблюдается аномальная жара. В частности, в Киеве уже зафиксировали несколько температурных рекордов.

К примеру, 15 июля, в Киеве максимальная температура воздуха была самой высокой за историю наблюдений - 34,2 градуса тепла.

На этом фоне врачи дали украинцам советы, как пережить такую жару. Они касаются питания и не только.

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