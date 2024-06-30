RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киевлян предупредили о фейке по графикам отключения воды

Иллюстративное фото: графики отключения воды не будут вводить в Киеве (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Информация о том, что в Киеве будут введены графики поставки воды фейковая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как рассказали в КГГА, на днях начала распространяться информация о том, что в Киеве будут вводиться графики отключения водоснабжения. Однако, как отметили в ведомстве, такая информация является фейковой.

В предприятии подчеркивают, что "Киевводоканал" поставляет питьевую воду киевлянам и не прекращает работу. Никакой информации о введении графика не размещал на официальном сайте .

"Призываем доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.

Аварии с водоснабжением в Киеве

Напомним, 11 мая в Киеве произошла авария на трубопроводе. Также в марте в Киеве на левом берегу произошло повреждение водопровода, в результате чего на проезжую часть улицы разлилась вода. Специалисты уже работают над ликвидацией аварии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГАВодоснабжениеКиев