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У киевлян начали списывать деньги за проезд задним числом: "Киев Цифровой" объяснил ситуацию

Четверг 20 февраля 2025 16:22
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У киевлян начали списывать деньги за проезд задним числом: "Киев Цифровой" объяснил ситуацию С банковских карт пассажиров могут списываться деньги за проезд задним числом (фото: kyivcity.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

Жителей и гостей Киева предупредили, что с банковских карт могут списываться деньги за проезд в общественном транспорте задним числом. При этом человек может находиться в другом месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Киев Цифровой" в Facebook.

Почему деньги за проезд в Киеве могут списать с карты задним числом

Украинцам рассказали, что в период с 10 по 12 февраля деньги за поездки в общественном транспорте Киева могли не списываться с банковских карт.

"Это произошло из-за необходимости изменений настроек платежей", - объяснили в "Киев Цифровой".

Уточняется, что некоторые из пассажиров могли этого, скорее всего, даже не заметить, ведь "на сервисе проезда это никак не сказалось".

В то же время отмечается, что "валидаторы запомнили все поездки, за которые не списались средства".

"Поэтому, сейчас эти платежи попали в банки и обрабатываются, а вы видите списание за проезд, хотя вы даже не находитесь в транспорте", - пояснили в "Киев Цифровой".

Следовательно, если с вашей карты списываются деньги "за проезд" задним числом, это просто предыдущие поездки "летят в банки с задержкой".

Отметим, что речь идет о поездках, совершенных гражданами в течение трех дней:

  • 10 февраля;
  • 11 февраля;
  • 12 февраля.

У киевлян начали списывать деньги за проезд задним числом: &quot;Киев Цифровой&quot; объяснил ситуациюПост "Киев Цифровой" (скриншот: facebook.com/KyivDigital)

Напомним, "Киев Цифровой" - мобильное приложение, созданное киевским коммунальным предприятием "Главный информационно-вычислительный центр" (КП ГИВЦ) в 2021 году на замену приложения Kyiv Smart City.

Некоторые называют это многофункциональное приложение "городом в кармане", ведь оно позволяет пользователю пополнять со смартфона транспортную карту, покупать QR-билеты, платить за парковку, возвращать эвакуированную машину, получать уведомления об услугах в сфере ЖКХ, голосовать за проекты по благоустройству города и т.д.

До версии 3.0 приложение "Киев Цифровой" было обновлено в августе 2024 года.

Позже в популярный среди украинцев онлайн-сервис добавили маршрутки Киева. И теперь в городском приложении доступен весь общественный транспорт столицы.

Читайте также, кто в Украине имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

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