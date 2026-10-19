Партнеры предупредили только об одном из двух баллистических ударов, - Игнат

Ночью Россия дважды ударила баллистика по столице, но первый удар был без предупреждения от партнеров. Почему так произошло, сейчас выясняют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил Юрия Игната в эфире марафона.

По словам Игната, баллистикой били дважды: в 23:00 и в три ночи. Речь идет о ракетах "Искандер-М" и С-400. Какой тип применили, еще будут определять специалисты.

Ведущая спросила, почему заблаговременного предупреждения об ударе по столице снова не было. Игнат признал, что определенная проблема есть, и сравнил эту ночь с прошлым вторником.

Тогда во время массированной атаки с 39 ракетами информация от партнеров тоже не поступила сразу - ее получили во второй раз. По его словам, примерно так же было и в эту ночь.

Как предупреждают о баллистике

"У нас есть и собственные источники, которые сообщают о пусках", - сказал Игнат.

Он добавил, что радиолокационное поле отслеживается в пределах возможного. Об угрозе баллистики сообщали Telegram, Viber и WhatsApp Воздушных сил. Уже через минуту баллистика появилась в небе.

Первый раз предупреждение не поступило по определенным причинам. Специалисты вместе с партнерами разбираются в ситуации, потому что такой случай не первый. В три ночи информация от партнеров уже была.

Ракеты улетают из приграничных областей России, а сигнал сначала передают, например, от партнеров к оперативному пункту.

"Дальше все происходит быстро, но даже 10-20 секунд в такой ситуации - это очень много", - отметил спикер.

"Здесь речь идет о считанных минутах, за которые люди должны успеть пойти в укрытие и отреагировать, чтобы сохранить жизнь", - подчеркнул Игнат.

Из-за такого дефицита времени даже алгоритм оповещения, в частности запуск сирен, может срабатывать с опозданием - уже после прилетов. Это было заметно и в эту ночь.

"Если враг наносит удар баллистике, например в 11 или 12 часов, не исключено, что он повторит его. Поэтому нужно быть очень бдительными", - добавил он.

Также есть автоматизированные сервисы. Приложение "Воздушная тревога" изменили: в нем начали показывать воздушные цели, но его еще дорабатывают.

Есть и автоматизированные предупреждения на телефонах - они должны как можно быстрее сообщать людям именно о баллистической угрозе.

Напомним, ночью Россия массированно атаковала Киевщину, и в Ирпене пропали без вести три человека.

Там также травмированы шесть человек, среди них трое детей.