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Как выглядит аэродром "Мариновка", где Украина уничтожила Су-34: спутниковые снимки

20:37 30.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Бджола
Как выглядит аэродром "Мариновка", где Украина уничтожила Су-34: спутниковые снимки Фото: российский аэродром с Су-34 (Getty Images)
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Спутниковые снимки с аэродрома "Мариновка" доказали, что российские Су-34 находились там во время удара украинскими ракетами "Нептун".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спутниковые снимки сервиса Sentinel, обнародованные Telegram-каналом "КиберБорошно".

Су-34 были на аэродроме "Мариновка"

Аэродром Мариновка в Волгоградской области РФ потерпел атаку "Нептунами" 29 октября.

На спутниковом снимке видны последствия попаданий в двух местах стоянки, где размещались Су-34, пишут осинтеры.

Как выглядит аэродром &quot;Мариновка&quot;, где Украина уничтожила Су-34: спутниковые снимкиКак выглядит аэродром &quot;Мариновка&quot;, где Украина уничтожила Су-34: спутниковые снимки

Фото: аэродром "Мариновка" после поражения "Нептунами" 29 октября (t.me/kiber_boroshno)

Снимок Sentinel от 28 октября показывает, что именно на этом месте находились Су-34, то есть это их привычная стоянка.

"Это подтверждает, что удар пришелся по местам базирования самолетов, а не случайным точкам на аэродроме", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что украинские воины 29 октября поразили береговым ракетным комплексом "Нептун" два вражеских истребителя Су-34 на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области РФ.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 43 Су-34 различных модификаций уничтоженными, еще семь получили повреждения.

Также сообщалось, что в ночь на 15 октября ВМС ВСУ ударили по российскому аэродрому в Воронежской области. В результате атаки были уничтожены шесть бомбардировщиков Су-34М.

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