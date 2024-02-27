При каком условии НАТО отправит войска в Украину? Ответ экспертов

По словам Коваленко, только в случае, если российские войска атакуют страны-участницы альянса, тогда НАТО отправит свои войска в Украину. Однако тогда Украина может стать вторым фронтом. Иного варианта отправки натовских войск нет.

Другой возможный вариант – миротворцы, на любой другой формат европейцы не пойдут.

"Воевать своими людьми за Украину никто не будет, сколько бы ни было обращений. Мы помним, как в 2022 году просили закрыть небо, никто ничего не закрыл. Во-первых, технически это невозможно и запросы априори были бессмысленными. Во-вторых , никто не мог нести ответственности за то, что он что-то будет сбивать в неконтролируемом воздушном пространстве. Также и в этом случае никто не будет воевать за другую страну", - сказал он

Владимир Фесенко считает, что заставить НАТО воевать на стороне Украины может агрессия России, например, против стран Балтии.

"Конечно, если Путин пойдет на такую глупость, как открытие еще одного фронта. Безусловно, для многих заявление Макрона стало бальзамом на душу, но будем реалистами. Сейчас не решается вопрос приглашения Украины в НАТО, даже с отложенной датой. В первую очередь потому, что США , Германия и, как оказалось, Польша не готовы воевать Поэтому будут помогать нам и искать резервы для усиления помощи.Им нужно время, они начали наращивать военное производство, приводить вооруженные силы в нормальное состояние.Думаю, Британия и Франция в похожей ситуации и не готовы воевать по-настоящему. Им нужно сдержать Россию в Украине, будут помогать нам и будут готовиться к войне. Слова Макрона были не сегодня, а завтра или послезавтра", - рассказал политолог.

Фесенко исключает возможность натовских сделок без применения ст. 5, как в Балканах. Потому что на территории бывшей Югославии войскам союзников не противостоял враг с одним из самых крупных ядерных арсеналов в мире.

Подробно о том, могут ли военные НАТО помочь Украине выстоять против РФ читайте в материале РБК-Украина "Ушли в отказ. Почему Макрон заговорил об отправке войск НАТО в Украину и реально ли это".

Что предшествовало

26 февраля в Елисейском дворце в Париже прошла рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

В частности, на саммите президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсус по этому вопросу отсутствует.

Однако против отправки войск НАТО или ЕС в Украину выступил канцлер Германии Олаф Шольц, Чехия и Польша также не рассматривают такую возможность.

Испания и Италия также не согласились с предложением Франции отправить сухопутные войска в Украину.

Категорическим был и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

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