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Кивалов наградил директора одесского НАБУ. Начата проверка

Одесса, Понедельник 16 октября 2023 14:13
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Кивалов наградил директора одесского НАБУ. Начата проверка Фото: Владимир Деулин и Сергей Кивалов (facebook.com/nuouaofficial)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Одесского территориального управления НАБУ Владимир Деулин получил награду из рук президента Одесской юридической академии Сергея Кивалова. Последний фигурирует в деле о подкупе судей НАБУ, начата проверка.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: НАБУ, Думская.

"По факту участия директора Одесского территориального управления Национального бюро Владимира Деулина в мероприятии по случаю Дня юриста, которое проходило в стенах Национального университета "Одесская юридическая академия", и получения им награды от президента этого ВУЗа начата служебная проверка", - говорится в сообщении НАБУ.

На время проведения проверки Владимир Деулин отстранен от исполнения должностных обязанностей.

"Результаты проверки будут обнародованы по ее завершении", - констатируют в ведомстве.

Подробности скандала

Глава Одесского территориального управления НАБУ Владимир Деулин получил награду из рук президента Одесской юридической академии Сергея Кивалова. Произошло это по случаю Дня юриста, 8 октября.

Как пишет "Думская", на мероприятии, организованном Сергеем Киваловым, который фигурирует в уголовном производстве НАБУ о подкупе судей, кроме Владимира Деулина, присутствовали также представители местной власти. В частности - первый заместитель главы Одесского областного совета Олег Радковский.

"Пленки Вовка"

Сергей Кивалов фигурирует в деле о "пленках Вовка". В июле 2020 года НАБУ сообщило о подозрении главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и еще шести судьям. Все они подозреваются в создании преступной организации с целью захвата госвласти. Также правоохранители обнародовали "прослушку" кабинета Вовка. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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Сергей Кивалов НАБУ
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