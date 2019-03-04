У КВУ розповіли, скільки депутатів-кандидатів у президенти не голосували в лютому

З 16 депутатів-кандидатів майже 14 не голосували

Из 16 депутатов-кандидатов в президенты Украины 14 почти не голосовали в Верховной раде в феврале. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Комитет избирателей Украины.

В частности, из 16 депутатов-кандидатов в президенты лишь двое приняли участие хотя бы в половине голосований парламента за месяц. Это Виктор Кривенко, который принял участие в 70% голосований и Юрий Тимошенко, который присоединился к 69% голосований. Дмитрий Добродомов принял участие в 36% голосований, Ольга Богомолец - 33%, Юрий Деревянко - 30%, Александр Шевченко - 28%, Юлия Тимошенко - 27%, Александр Вилкул - 17%, Сергей Каплин - 16%, Олег Ляшко - 13%.

Шесть политиков приняли участие менее чем в 10% голосований. Это Юрий Бойко (8% голосований), Аркадий Корнацкий (6%), Виктор Бондарь (2%), Сергей Тарута (1%), Виталий Куприй (1%), Евгений Мураев (0, 97%).

За месяц состоялось 12 пленарных заседаний ВРУ. Из них Кривенко был письменно зарегистрирован на 12 засиданиях, Юрий Тимошенко - 9, Добродомов - 5, Богомолец - 9, Деревянко - 9, Шевченко - 7, Юлия Тимошенко - 8, Вилкул - 6, Каплин - 6, Ляшко - 8, Бойко - 12, Корнацкий - 2, Бондарь - 2, Тарута - 2, Куприй - 4, Мураев - 1.

Напомним, ранее в КИУ сообщали, что основными темами для манипуляций во время кампании на выборах президента Украины 2019 стали "мертвые души" избирателей и скупленные голоса.