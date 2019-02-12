КВУ закликає Зеленського оплатити показ "Слуги Народу 3" із виборчого фонду

КВУ вважає, що показ серіалу спонукає голосувати за Зеленського

Комитет избирателей Украины (КИУ) отмечает, что показ сериала "Слуга Народа 3" во время избирательного процесса должна рассматриваться как предвыборная агитация в пользу кандидата в президенты Владимира Зеленского и должен быть оплачен из избирательного фонда кандидата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КИУ.

Как отмечается, такая трактовка соответствует ч. 1 ст. 58 Закона "О выборах Президента Украины", которая устанавливает, что предвыборная агитация - это осуществление любой деятельности с целью побуждения избирателей голосовать "за" или не голосовать за определенного кандидата на пост президента Украины.

При этом одной из форм предвыборной агитации в соответствии с законом является обнародование в печатных и аудиовизуальных (электронных) средствах массовой информации видеофильмов.

"КИУ считает, что показ видеофильма "Слуга Народа 3" является деятельностью, которая побуждает избирателей голосовать за Зеленского, который является исполнителем главной роли в фильме, а также кандидатом в президенты Украины. Кроме того фильм "Слуга Народа 3" имеет политическую тематику, положительно изображает деятельность художественного персонажа Зеленского, а его название идентично названию политической партии, выдвиженцем от которой является Зеленский на выборах президента", - говорится в сообщении.

В КИУ отмечают, что отказ Зеленского оплачивать показ "Слуги Народа 3" из избирательного фонда будет нарушением украинского законодательства, которое запрещает финансирование материалов предвыборной агитации вне избирательного фонда кандидата.

Премьера нового сезону сериала "Слуга Народа" запланирована на март 2019 года.

Напомним, 30 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Зеленского кандидатом в президенты на выборах-2019.

Руководитель Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина рассказала, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский имеет высокий рейтинг потому, что его в основном поддерживает молодежь, которая не собиралась идти на выборы.