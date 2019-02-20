У КВУ назвали основні теми маніпуляцій на виборах президента

Зокрема, зафіксовано маніпуляцію з даними соціологічних опитувань

Основными темами для манипуляций во время кампании на выборах президента Украины 2019 стали "мертвые души" избирателей и скупленные голоса. Об этом во время конференции "Избирательная кампания: тенденции и проблемы" сообщил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, зафиксирована манипуляция данными социологических опросов.

"Сейчас мы видим три ключевых манипуляции в ходе избирательной кампании. Специфика любой провокации в том, что провокация является заметной, а ее опровержение менее заметным. Одной из наиболее освещаемых тем стал "один миллион мертвых душ" на выборах. Манипуляция номер два - это манипуляции данными социологических опросов. Также мы видим появление манипуляций, связанных с темой подкупа избирателей", - сообщил Кошель.

Напомним, руководитель Службы Государственного реестра избирателей Александр Стельмах заявил, что количество избирателей в Украине ежегодно уменьшается на 200 тысяч человек. Он подчеркнул, что информация об увеличении числа избирателей на миллион человек не соответствует действительности.

Как писало РБК-Украина ранее, с 2015 года Государственный реестр избирателей обновил данные более 10 миллионов граждан Украины.