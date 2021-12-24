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КВУ назвав звіт Філатова прикладом відкритості місцевої влади

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Дніпро, П'ятниця 24 грудня 2021 16:51
КВУ назвав звіт Філатова прикладом відкритості місцевої влади Фото: Станіслав Жолудєв (пресс-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Комітет виборців України (КВУ) провів моніторинг відкритості та прозорості роботи органів місцевого самоврядування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління "Комітету виборців України" Станіслава Жолудєва під час прес-конференції 24 грудня.

Так, у комітеті виділили річний звіт міського голови Дніпра Бориса Філатова як приклад прямої комунікації із громадою та відкритості влади. Нагадаємо, що 21 грудня мер Дніпра звітував про підсумки роботи у 2021 році. Звіт проходив в онлайн-режимі в zoom, паралельно велася трансляція у Youtube та Facebook.

"Подібного формату звіту поки що ми не побачили в жодному місті, крім Дніпра. Це приклад відкритості влади та прямої комунікації з громадою для мерів інших міст. Вибраний у Дніпрі формат дозволив охопити велику аудиторію та побудувати діалог з городянами. Аналізуючи звіти мерів інших українських міст, десь це була лише трансляція, десь заздалегідь накопичували питання. В інших - питання могли ставити лише учасники заходу, але через карантинні обмеження доступ до цього заходу мала обмежена кількість людей. Сподіваємось, що досвід Дніпра буде поширений і на інші громади нашої країни", - зазначив Станіслав Жолудєв.

Водночас експерт зазначив, що у 2021 році місцева влада Дніпра продемонструвала позитивну динаміку щодо відкритості та прозорості та в інших прикладах. Зокрема, у місті було створено відділ з питань запобігання корупції.

"На головній сторінці офіційного сайту мерії оприлюднені канали, за якими можна повідомити про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у виконавчих органах, комунальних підприємствах, установах міськради. Тепер у кожного мешканця є можливість в онлайн-режимі найзручнішим для себе способом заявити про факти корупції (анонімно або із зазначенням своїх даних через спеціальну форму)", - розповів під час прес-конференції голова правління "Комітету виборців України".

Також Дніпро стало одним із 10 міст, які першими в Україні запровадили новий "Портал відкритих даних". Для цього підписано ліцензійний договір із Міністерством цифрової трансформації.

"Порівняно з минулим роком приріст відкритих даних, до яких мають доступ городяни, становив понад 60%: на кінець 2020 року було розміщено 725 наборів даних, на сьогодні ця цифра досягла 1 182", - додав Станіслав Жолудєв.

2021-го також було відновлено відкриті бюджетні слухання (2020-го через карантин їх скасували). Слухання провели у форматі zoom-конференції з онлайн-трансляцією на YouTube. Це дозволило долучитись до обговорення не лише представникам департаментів, управлінь, комунальних підприємств міськради, а й громадськості Дніпра.

"Цього року відбулися зміни і з офіційним порталом міської ради Дніпра. Після редизайну сайт ДМР став більш сучасним та зручним: застосований дизайн-код, частково оновлений функціонал та система пошуку. Створено версію для користувачів з порушеннями зору - це дуже важливо, якщо мова йдеться про доступність інформації для всіх користувачів без винятку. Окрім цього, запрацював чат-бот системи "Контакт-центр міста Дніпра", який спрощує процес відправлення жителями звернень щодо аварійних ситуацій у комунальній сфері", - додав Станіслав Жолудєв.

Голова правління "Комітету виборців України" додав, що недоліки у прозорості дніпровської влади все ж таки є: "У місті запускають багато нових сервісів, деякі з них мають "глюки", але ми бачимо, що їх виправляють. Також виконавчі органи не завжди своєчасно оновлюють дані, наприклад, на "Відкритій карті Дніпра".

Як повідомлялося, раніше мер Дніпра Борис Філатов заявив про виконання 70% передвиборчих обіцянок. Інші, за його словами, у процесі виконання.

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Дніпро Борис Філатов
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