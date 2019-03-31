КВУ назвав головні проблеми в день голосування

У день голосування на виборах 2019 головними проблемами залишаються незаконна агітація, робота комісій, фотографування бюлетенів і провокації. Про це у Facebook повідомив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

За його словами, експерти КВУ зафіксували випадки агітації в день виборів. Зокрема, у більшості регіонів мають місце факти, коли спостерігачі одного з кандидатів використовують бейджі з символікою. Це призводить до конфліктних ситуацій на дільницях. Крім того, команди п'ятьох кандидатів масово розповсюджували агітаційні матеріали.

Також зафіксовані проблеми в роботі дільничних комісій. За даними КВУ, члени трьох комісій поставили штамп "вибув" навпроти прізвища одного з кандидатів і порушили норми законодавства. Через це затягнулося голосування, а в Івано-Франківській області на дільниці № 260236 зіпсовано 600 бюлетенів. Також члени комісій дозволяють виборцям голосувати без документів або відмовляють у видачі бюлетенів за ID картами.

Крім того, фіксуються випадки фотографування заповнених бюлетенів у Вінницькій і Чернівецькій областях. Також зафіксовано провокацію силового характеру в Борзні Чернігівської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернігові невідомий погрожував підірвати штаб одного з кандидатів.

До цього стало відомо, що явка виборців на 11:00 склала 16,35%.