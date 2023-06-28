Китаю все труднее придерживаться позиций по вторжению РФ в Украину, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Китаю все труднее поддерживать собственную позицию по вторжению России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, позиция Китая по поводу войны в Украине "становится все более и более сложной" для Пекина.

"Пекину пришлось идти очень сложной линией с первого дня. С одной стороны, искать способы поддержать Россию - в том числе дипломатически продвигая ее аргументы, ее фальшивые аргументы по всему миру. В то же время пытаться казаться нейтральным и пытаться представить себя каким-то миротворцем", - заявил Блинкен.

Он также рассказал, что упоминал о России и ее вторжении во время своего визита в Пекин на прошлой неделе. Тогда же стороны "согласились, что это то, о чем мы должны говорить".

"Может наступить момент, если появится возможность для настоящей дипломатии и переговоров, когда Китай сможет играть положительную и продуктивную роль. Это все еще, к сожалению, я думаю далеко в будущем. Но я думаю, что некоторые противоречия между двойными ролями, которые пытаются играть Китай, становятся все более и более очевидными", - заметил госсекретарь.

По его мнению, Китай поддержит РФ, поскольку является "дружественным соседом и партнером, координирующим действия в новую эру".

Позиция Китая по поводу войны в Украине

Китай не поддерживает Украину в полномасштабной войне против России, как это сделали страны Запада. КНР придерживается нейтральной позиции, при этом выступая против давления на Россию посредством санкций.

К тому же, недавно Китай заявил о намерении выступления миротворцем в войне и обнародовал так называемый "мирный план", состоящий из 12 пунктов. КНР призвал к прекращению огня и мирным переговорам, но не говорил о выводе российских войск из Украины.

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