Блінкен: війна РФ в Україні створила велику прірву у сфері прав людини

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що останні дні відкрили світу масові випадки порушень прав людини російськими військами в Україні. Особливо багато випадків фіксується у звільнених від окупації населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Виявлення порушень прав людини стали особливо масовими після відступу російських військ. Зараз з'являється все більше свідчень їх широкомасштабних звірств", - сказав Блінкен у виступі в Державному департаменті.

"Театри, вокзали, багатоквартирні будинки перетворилися на руїни з цивільними особами всередині. Ми чуємо про звірства у свідченнях жінок і дівчаток, які були зґвалтовані, а також мирних жителів, які вмирають від голоду", — розповів держсекретар.

Він також зазначив, що своїм презирством до людського життя і гідності Кремль відродив віру людей у всьому світі в існування прав людини, якими повинен користуватися кожен.