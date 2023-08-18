Некогда второй по величине застройщик Китая объявил о банкротстве

Китайская Evergrande Group, некогда второй по величине застройщик в стране, объявила о банкротстве в Нью-Йорке. Фирма с самым большим долгом в мире объявила дефолт в 2021 году, что спровоцировало масштабный кризис в экономике Китая, последствия которого продолжают ощущаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Evergrande подала заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 15, которая позволяет американскому суду по делам о банкротстве вмешиваться, когда дело о несостоятельности затрагивает другую страну.

Сектор недвижимости Китая долгое время считался жизненно важным двигателем роста второй по величине экономики мира, и на его долю приходилось до 30% ВВП страны. Но дефолт Evergrande в 2021 году вызвал шок на рынках недвижимости Китая, нанеся ущерб домовладельцам и финансовой системе страны в целом.

Дефолт компании произошел после того, как Пекин начал бороться с чрезмерными заимствованиями застройщиков в попытке обуздать стремительно растущие цены на жилье.

После краха Evergrande несколько других крупных застройщиков в Китае, в том числе Kasia, Fantasia и Shimao Group, объявили дефолт по своим долгам.

Совсем недавно другой китайский гигант в сфере недвижимости, Country Garden, предупредил, что "рассмотрит возможность принятия различных мер по управлению долгом", что вызвало слухи о том, что компания может готовиться к реструктуризации своего долга, поскольку она изо всех сил пытается привлечь наличные деньги.

Проблемы отрасли усугубляются общим экономическим спадом в стране.

Крах Evergrande

Evergrande - крупная компания с более чем 1300 проектами в сфере недвижимости в более чем 280 городах. У компании также есть несколько предприятий, не связанных с недвижимостью, в том числе бизнес по производству электромобилей, бизнес в области здравоохранения и бизнес в тематических парках.

Evergrande изо всех сил пыталась погасить свои кредиты после официального дефолта по долгу в конце 2021 года. К концу прошлого года долговая нагрузка компании, занимающейся недвижимостью, достигла 2,437 трлн юаней (340 млрд долларов). Это примерно 2% всего валового внутреннего продукта Китая.

Evergrande также сообщила в отчете в прошлом месяце, что в 2021 и 2022 годах она потеряла 81 млрд долларов денег акционеров.

План реструктуризации

Ранее в этом году компания представила свой план реструктуризации долга, который стал крупнейшим в истории Китая. В настоящее время она собирает поддержку кредиторов для завершения процесса.

В рамках плана Evergrande заявила, что сосредоточится на возвращении к нормальной работе в течение следующих трех лет, но для этого потребуется дополнительное финансирование в размере от 36,4 до 43,7 млрд долларов. Компания также предупредила, что ее подразделение по производству электромобилей рискует закрыться без нового финансирования.