Китайцы воюют за РФ как наемники и не связаны с властями КНР, - Reuters

Украина взяла в плен граждан Китая воюющих на стороне России

Напомним, на днях стало известно, что украинские военные на одном из направлений а Донецкой области захватили в плен двух китайцев. Вскоре президент Украины Владимир Зеленский показал видео с пленными.

На кадрах допроса одного из граждан Китая, того спросили, кто его вербовал и как они общались с командиром, на что был дан следующий ответ:

"Командовал россиянин. Он просто говорил нам, что делать. Мы просто повторяли за ним. Что он делал - то и мы", - рассказал пленный китаец.

Зеленский на днях рассказал, что россияне вербуют китайцев через TikTok. Также он сказал, что Украина готова обменять пленных, но исключительно а обмен на украинских военных из российского плена.

Также мы писали, что по словам советника главы ОП Михаила Подольске, привлечение бойцов КНР в армию РФ может иметь серьезные последствия для Китая. Он пояснил, что после этого Пекин может по потерять наиболее нужные для него рынки.

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