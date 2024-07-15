Китайцы, антифа, Байден. Американцы прибегли к распространению конспирологии о покушении на Трампа

Американские эксперты по кибербезопасности отметили широкое распространение спекулятивных и конспирологических версий покушения на экс-президента США Дональда Трампа сразу после появления первой информации о событии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

По данным киберкомпании PeakMetrics, количество упоминаний о Трампе в социальных сетях в течение нескольких часов после стрельбы выросло в 17 раз по сравнению со среднесуточным количеством. Многие из этих упоминаний были выражением симпатии к Трампу или призывами к единству. Но многие другие выдвигали необоснованные, фантастические версии.

"Мы видели такие вещи, как "за этим стояли китайцы", или "за этим стояли антифа", или "это сделала администрация Байдена". Мы также видели утверждение, что за этим стоит RNC (Национальный комитет Республиканской партии)", - сказал Пол Бартел, старший аналитик PeakMetrics. "Все только предполагают. Никто действительно не знает, что происходит. Они выходят в Интернет, чтобы попытаться это понять", - заметил он.

Некоторые левые голоса быстро объявили стрельбу операцией под «ложным флагом», которую придумал сам Трамп, в то время как некоторые сторонники Трампа предположили, что Секретная служба намеренно не защитила кандидата в президенты по приказу Белого дома.

Секретная служба в воскресенье отклонила распространявшиеся в социальных сетях заявления о том, что кампания Трампа требовала усилить безопасность перед субботним митингом и получила ответ "нет".

Согласно анализу израильской технической фирмы Cyabra, боты социальных сетей помогли распространить ложные заявления на таких платформах как Facebook, Instagram, X и TikTok. Компания обнаружила, что целых 45% аккаунтов с такими хэштегами, как #fakeassassination и #stagedshooting, были неаутентичными.

В Интернете быстро появились теории заговора, которые неправильно идентифицировали подозреваемого в стрельбе, бездоказательно обвиняли других людей и использовали язык ненависти, включая жесткий антисемитизм.

Некоторые пытались использовать событие финансово. В воскресенье утром аккаунт в соцсети X под названием "Proud Patriots" призвал сторонников Трампа приобрести их товары на тему попытки убийства.

Следует заметить, что именно среди сторонников Республиканской партии и, в частности, Трампа популярны теории заговора. Этот факт стал очевидным во время событий вокруг штурма Капитолия в январе 2021 года.

Покушение на Трампа