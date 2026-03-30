Капитан "теневого флота" РФ приговорен к тюрьме во Франции: что стало причиной

Судно перевозило российскую нефть в Индию под фальшивым флагом
Капитан "теневого флота" РФ приговорен к тюрьме во Франции: что стало причиной

Уголовный суд Бреста приговорил капитана нефтяного танкера "Боракай" к одному году лишения свободы и штрафу в 150 тысяч евро. 39-летний гражданин Китая Чэнь Чжанцзе получил приговор заочно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Что произошло в сентябре 2025 года

27 сентября французские военно-морские силы обнаружили в международных водах у острова Ушан (Бретань) 244-метровый танкер без видимого флага. Судно перевозило российскую нефть, которая направлялась в Индию.

Когда военные попытались провести досмотр, капитан отказался выполнять их требования. Как отметил на слушаниях заместитель прокурора Габриэль Роллен, французские военнослужащие "столкнулись с особой недоброжелательностью со стороны капитана", что заставило их совершить "опасный маневр, который мог привести к аварии".

Судебный приговор

На слушании 23 февраля 2026 года обвинение требовало для капитана именно такое наказание - год заключения и штраф 150 тыс. евро. В понедельник суд поддержал эти требования.

Капитан Чэнь Чжанцзе не присутствовал во время оглашения приговора. Суд выдал ордер на его арест.

Судно с фальшивым флагом и связи с РФ

Как выяснило следствие, танкер использовал фальшивый флаг Бенина, чтобы скрыть свою настоящую принадлежность. На борту находились двое сотрудников российской частной охранной компании, которым было поручено следить за экипажем и собирать разведывательные данные.

Судно также подозревали в причастности к полетам дронов, которые нарушили воздушное движение Дании в сентябре 2025 года, хотя этот аспект дела не рассматривался французским судом.

Позиция защиты

Адвокат осужденного Анри де Ришемон выступал за оправдание своего клиента, утверждая, что события произошли в международных водах, поэтому капитана нельзя судить во французском суде. Защита ссылалась на Конвенцию ООН по морскому праву (Монтего-Бей), настаивая, что дело должен рассматривать китайский суд.

После инцидента танкер сменил название на "Феникс" и сейчас плавает под российским флагом.

Напомним, "теневой флот" России - это суда, которые используются для транспортировки нефти в обход международных санкций.

Они часто ходят под флагами стран, не входящих в санкционные коалиции, меняют названия, отключают транспондеры и прибегают к другим методам сокрытия своего маршрута и груза.

В Европейском Союзе обсуждают ужесточение санкций против судов, которые перевозят российскую нефть в обход ограничений, - под удар могут попасть порты, которые принимают такие танкеры. Великобритания, в свою очередь, анонсировала, что начнет перехватывать танкеры "теневого флота" в своих водах.

Напряженность вокруг перевозок российской нефти растет и в Черном море: недавно беспилотник атаковал турецкий танкер, который перевозил российскую нефть.

Задержки с кредитом от ЕС ставят подготовку Украины к зиме под угрозу, - Зеленский
