Китайский вице-министр угрожал США "глобальным хаосом", - Bloomberg

Четверг 16 октября 2025 10:30
Китайский вице-министр угрожал США "глобальным хаосом", - Bloomberg Фото: китайский вице-министр угрожал США "глобальным хаосом" (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В США резко раскритиковали китайского вице-министра торговли Ли Ченгана, заявив, что тот прибыл в Вашингтон без приглашения и вел себя "неуравновешенно". Он якобы угрожал "глобальным хаосом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Несогласованный визит в Вашингтон

Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что августовский визит Ли Ченгана в американскую столицу не был согласован с администрацией президента США Дональда Трампа.

"Возможно, вице-министр, который появился здесь с очень зажигательной речью 28 августа, сошел с ума", - цитирует слова министра издание.

"Этот человек был очень неуважительным", - добавил Бессент, который ранее назвал китайского чиновника "неуравновешенным".

Министерство торговли Китая не ответило на запрос Bloomberg относительно этих заявлений.

Кто такой Ли Ченган

58-летний Ли Ченган был назначен вице-министром торговли и торговым представителем Китая в апреле, после того, как президент Трамп объявил о новых тарифах.

Ранее он представлял Китай во Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве и участвовал в торговых переговорах с США.

Министерство торговли Китая сообщало, что Ли посетил Вашингтон для встреч с представителями казначейства, коммерции и торговли, где "подчеркнул принципы взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества".

Обострение риторики между США и Китаем

Однако Бессент описал визит иначе.

По его словам, Ли угрожал, что Китай "вызовет глобальный хаос", если США продолжат планы по введению портовых сборов.

"Возможно, он думает, что он волк-воин", - добавил глава Минфина.

Издание пообщалось с экспертами, которые отметили, что Бессент своими заявлениями "хочет послать Си (лидер Китая Си Цзиньпин - ред.) послание, что он должен отказаться от последних мер экспортного контроля, если хочет заключить соглашение с президентом Трампом".

В то же время бывший представитель ВТО Кит Роквелл, который общался с Ли во время его работы в Женеве, описал китайского чиновника как "жесткого, но терпеливого переговорщика", который "знал свое дело" и "не позволил США давить на него".

По словам экспертов, "очень маловероятно, что действия Ли были чем-то иным, чем одобренные Си в Пекине", поскольку "китайские чиновники редко действуют самостоятельно, особенно в условиях централизованного правления Си Цзиньпина".

Торговое напряжение между США и Китаем

Напомним, напряжение между двумя крупнейшими экономиками мира возросло после того, как Китай ввел новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов.

В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил наложить 100% пошлины на китайские товары.

15 октября Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут полностью прекратить торговлю с Китаемпо ряду направлений.

По его словам, Пекин намеренно отказывается закупать американскую сою. После этого заявления фондовый рынок США потерял около 450 млрд долларов всего за семь минут.

