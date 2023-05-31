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Китайский истребитель совершил опасный маневр рядом с самолетом США (видео)

Фото: китайский истребитель совершил опасный маневр перед самолетом США (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Китайский истребитель совершил опасный маневр рядом с американским самолетом-разведчиком над Южно-Китайским морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABS.

Китайский самолет пролетел в пределах 120 метров перед американским RC-135, заставив его лететь сквозь зону турбулентности.

"RC-135 выполнял безопасные и штатные операции над Южно-Китайским морем в международном воздушном пространстве в соответствии с международным правом", - заявили в Индо-Тихоокеанском командовании.

В Пентагоне назвали инцидент "частью модели поведения Китая". Неназванный высокопоставленный чиновник минобороны США заявил, что наблюдается "тревожный рост рискованных перехватов в воздухе и столкновений на море" со стороны китайских самолетов и кораблей. Такие действия могут привести "к опасному инциденту или просчету".

"Мы не верим, что это сделали пилоты, действовавшие независимо друг от друга. Мы считаем это частью более широкого плана", - сказал чиновник.

Отношения США и Китая

В отношениях США и Китая наблюдается самая большая за последние десятилетия напряженность, а любые усилия по их улучшению почти не имеют прогресса.

К примеру, недавно КНР отклонила прошение США о встрече глав министерств обороны стран на ежегодном форуме безопасности в Сингапуре.

Отметим также, что такой инцидент с самолетом не первый. Так, в декабре 2022 года китайский истребитель совершил опасный маневр, пролетая мимо американского самолета-разведчика на расстоянии 3 метров, заставив принять меры по уклонению во избежание столкновения.

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