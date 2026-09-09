Китайский спутник уничтожен на орбите: что обнаружили Космические силы США

На орбите Земли появилось новое облако космического мусора. Ее образовал китайский спутник Yaogan-50 (02), неожиданно распавшийся в результате неизвестной аномалии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo.
Космический аппарат Yaogan-50 (02) был запущен 15 марта 2026 года с помощью ракеты-носителя Long March 6A.
Спутник успешно вышел на рабочую высокоретроградную орбиту - то есть двигался в направлении, противоположном вращению Земли, на высоте примерно 952 километра.
Однако через 6 месяцев после начала миссии аппарат вышел из строя.
По данным экс-астрофизика Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics Джонатана Макдауэлла, 4 сентября Космические силы США зафиксировали по меньшей мере 43 больших обломка от распада спутника.
Сейчас фрагменты находятся в диапазоне высот от 600 до 1100 км и сохраняют наклон орбиты 142 градуса.
На такой высоте распад Yaogan-50(02) создает глобальную долгосрочную проблему.
Точная причина распада Yaogan-50 (02) пока неизвестна. Среди основных версий специалисты выделяют отказ движущейся установки или аккумулятора, а также возможное столкновение с другим космическим мусором.
По оценкам European Space Agency, на орбите Земли уже зафиксировано более 660 подобных аномалий, взрывов или столкновений, а общее количество объектов космического мусора превышает 1,5 миллиона.
Официальный Пекин заявляет, что серия спутников Yaogan-50 предназначена для обследования земельных ресурсов, оценки урожайности и предотвращения стихийных бедствий. Однако, по данным издания SpaceNews, аппараты этой серии используют для военной разведки и сбора разведданных.