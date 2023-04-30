Китайский шахматист Дин Лижень обыграл россиянина и получил титул чемпиона мира

Лиженю удалось победить российского претендента Яна Непомнящего на дополнительном этапе турнира за чемпионский титул в Астане.

Основной этап турнира закончился счётом 7:7. Однако результат соревнования был решен тай-брейком на дополнительном этапе. В нем Дин Лижень одержал победу в четвертой "скорой" партии после трех ничьих.

Благодаря этому 30-летний представитель Поднебесной стал 17-м чемпионом мира по шахматам и первым гражданином Китая, сумевшим завоевать этот титул.

Заметим, ранее титул чемпиона мира принадлежал норвежцу Магнусу Карлсену, защищавшему его с 2013 года. Однако в 2022 году он заявил, что потерял мотивацию и не будет бороться за это звание. Однако норвежец остается лидером мирового рейтинга.