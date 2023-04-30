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Китайский шахматист Дин Лижень обыграл россиянина и получил титул чемпиона мира

Фото: Дин Лижень, чемпион мира по шахматам (facebook.com/ChessFIDE)
Автор: Наталья Кава

Китайский гроссмейстер Дин Лижень одержал победу над шахматистом из России Яном Непомнящим, выступавшим под нейтральным флагом.

Как сообщает РБК-Украина, об этом официально объявила Международная шахматная федерация.

Лиженю удалось победить российского претендента Яна Непомнящего на дополнительном этапе турнира за чемпионский титул в Астане.

Основной этап турнира закончился счётом 7:7. Однако результат соревнования был решен тай-брейком на дополнительном этапе. В нем Дин Лижень одержал победу в четвертой "скорой" партии после трех ничьих.

Благодаря этому 30-летний представитель Поднебесной стал 17-м чемпионом мира по шахматам и первым гражданином Китая, сумевшим завоевать этот титул.

Заметим, ранее титул чемпиона мира принадлежал норвежцу Магнусу Карлсену, защищавшему его с 2013 года. Однако в 2022 году он заявил, что потерял мотивацию и не будет бороться за это звание. Однако норвежец остается лидером мирового рейтинга.

Ранее РБК-Украина сообщало, что четвертая партия матча за мировую шахматную корону завершилась победой китайского гроссмейстера Дин Лиженя над шахматистом из России Яном Непомнящим, выступающим под нейтральным флагом.

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