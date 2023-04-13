Лижэнь сравнял счет в битве за титул чемпиона мира по шахматам
Четвертая партия матча за мировую шахматную корону завершилась победой китайского гроссмейстера Дин Лижэня над шахматистом из России Яном Непомнящим, выступающим под нейтральным флагом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат партии.
30-летний представитель Поднебесной выиграл четвертую партию поединка за титул чемпиона мира по шахматам. Общий счет стал равным – 2:2.
Лижэнь в отчетном раунде играл белыми фигурами. В какой-то момент на шахматной доске возникла взаимоострая позиция, поэтому шансы на итоговый успех имели оба претендента. Впрочем, Непомнящий совершил неудачный ход, а китаец ответил жертвой качества с получением преимущества.
В конце концов, Лижэнь довел дело до победы в партии. До всеобщей же победы обоим шахматистам еще далеко. Чтобы стать 17-м чемпионом мира, нужно набрать 7,5 пунктов. Если счет будет равным (7:7), то состоится тай-брейк.
Лидером классификации ФИДЕ в апреле остается Магнус Карлсен. Актуальный рейтинг норвежца, отказавшегося защищать титул чемпиона мира – 2853 пункта. Непомнящий и Лижэнь дополняют топ-3 лучших.
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