Китайский контейнеровоз и оккупированный Крым: МИД Украины выдвинул жесткое заявление

Тихий заявил, что такие действия являются грубым нарушением международного права и законодательства Украины. Особое возмущение, по его словам, вызывает тот факт, что судно, которое принадлежит китайской компании Guangxi Changhai, сознательно скрывало свои передвижения, передавая ложные данные о маршруте. Это, как отметили в украинском дипломатическом ведомстве, подтверждает осознанный характер нарушения.

Он отметил, что такие действия являются свидетельством "дерзкого пренебрежения к суверенитету и территориальной целостности Украины", а также к международным нормам, в частности Резолюции Генассамблеи ООН №68/262 "Территориальная целостность Украины" и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

В связи с инцидентом посольство Украины в КНР направило официальную ноту в Министерство иностранных дел Китая. Также Украина проинформировала о нарушении Международную морскую организацию (ИМО).

"Призываем Пекин принять безотлагательные меры для недопущения подобных инцидентов в будущем и требуем придерживаться заявленной политики по удержанию китайских компаний от сотрудничества с оккупационными властями на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в заявлении МИД.

В то же время в ведомстве отметили, что украинская сторона оставляет за собой право реагировать на все случаи нарушения территориальной целостности и суверенитета государства, в частности путем введения санкций против причастных физических и юридических лиц.