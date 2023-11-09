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Китайский авианосец заметили в Тайванском проливе

Четверг 09 ноября 2023 07:40
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Китайский авианосец заметили в Тайванском проливе Фото: авианосец КНР "Шаньдун"(wikimedia)
Автор: Антон Малиновский

Министерство обороны Тайваня сообщило, что китайский авианосец "Шаньдун" был замечен проплывающим через Тайваньский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Флот вошел в пролив, разделяющий материк и Тайвань в среду днем, и поплыл в северном направлении вдоль средней линии, которая считается границей между странами. В ответ на это Тайвань направил в пролив мониторинговую группу.

Ситуация возникает в тот момент, когда министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву совершает недельную поездку в три страны Балтии в рамках переговоров о создании представительства в Эстонии, против чего решительно выступает Китай.

Напряженность между Китаем и Тайванем

Отметим, что между Китаем и Тайванем в последнее время усиливается напряженность. Китайские военные регулярно проводят учения вокруг острова, где, в частности, отрабатывают его блокаду.

По информации американской разведки, Пекин готовится захватить Тайвань силой , но все же предпочитает мирное воссоединение.

При этом президент США Джо Байден считает вторжение Китая в Тайвань маловероятным из - за экономических проблем.

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