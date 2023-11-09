Китайський авіаносець помітили в Тайванській протоці

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що китайський авіаносець "Шаньдун" був помічений пропливаючим через Тайванську протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Флот увійшов у протоку, що розділяє материк і Тайвань у середу вдень, і поплив у північному напрямку вздовж середньої лінії, яка вважається кордоном між країнами. У відповідь на це Тайвань направив в протоку моніторингову групу.

Ситуація виникає в той момент, коли міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву здійснює тижневу поїздку до трьох країн Балтії в рамках переговорів про створення представництва в Естонії, проти чого рішуче виступає Китай.

Напруженість між Китаєм та Тайванем

Зазначимо, між Китаєм та Тайванем останнім часом посилюється напруженість. Китайські військові регулярно проводять навчання навколо острова, де, зокрема, відпрацьовують його блокаду.

За інформацією американської розвідки, Пекін готується захопити Тайвань силою, але все ж таки віддає перевагу мирному возз'єднанню.

При цьому президент США Джо Байден вважає вторгнення Китаю до Тайваню малоймовірним через економічні проблеми.

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