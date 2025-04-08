Китайские солдаты в плену ВСУ: какая бригада провела операцию

Китайские солдаты попали в плен

Напомним, сегодня, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинским защитникам удалось взять в плен граждан Китая. Они воевали против Украины на стороне России.

Как отметил президент, украинские воины столкнулись в Донецкой области с группой из шести китайских военных. Двое из них попали в плен.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига практически сразу после этого вызвал в МИД временного поверенного в делах Китая в Украине, чтобы потребовать объяснений.

Официально Китай пока никак не отреагировал на такую информацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.