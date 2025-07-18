Китайские инженеры "добрались" до систем Пентагона? Хегсет заявил о срочных проверках

Слухи о китайских инженерах

Коттон написал обращение к Хегсету в связи с тем, что компания Microsoft якобы нанимает инженеров в Китае" для обслуживания систем Министерства обороны США (DoD)".

"Это потенциально может привести к утечке наиболее чувствительных данных нашей страны к иностранному противнику", - добавил сенатор.

По его словам, Microsoft якобы полагается на граждан США, выступающих в роли "цифровых сопровождающих", чтобы контролировать действия этих китайских инженеров. Такие "цифровые сопровождающие" часто не обладают необходимой технической подготовкой или квалификацией, чтобы распознавать подозрительную активность.

Реакция Хегсета

Американский министр обороны уже отреагировал на такую информацию.

"Полностью согласен. Наша команда уже занимается этим в срочном порядке. Иностранные инженеры - из любой страны, включая, разумеется, Китай - никогда не должны иметь доступа к системам Минобороны или заниматься их обслуживанием", - отметил он.