Китайские облачные сервисы могут нести угрозу госбезопасности США, - министр торговли

Китайские облачные сервисы, такие как Huawei Cloud и Alibaba Cloud, могут представлять угрозу для безопасности США.
Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"За время своего пребывания в должности я включила в список организаций более 200 китайских компаний, и мы активно, постоянно расследуем дополнительные угрозы, и если мы считаем, что компаниям необходимо попасть в список, я не буду колебаться", - заявила Раймондо.
По ее словам, около четверти китайских компаний в списке экспортного контроля были добавлены под ее руководством. Она также отметила, что ее департаменту нужны дополнительные ресурсы для рассмотрения вопросов экспортного контроля.
Ранее мы писали, что группа сенаторов-республиканцев призвала администрацию президента США Джо Байдена ввести санкции против Huawei Cloud и других китайских поставщиков облачных услуг, ссылаясь на вопросы национальной безопасности.
Напомним, что палата представителей единогласно приняла законопроект, согласно которому Китай должен лишить статуса "развивающейся страны" в международных организациях.
Также администрация президента США Джо Байдена планирует ввести беспрецедентные правила, ограничивающие американские инвестиции в Китай.
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