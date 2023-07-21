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Китайские хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине, - WSJ

Фото: Китайские хакеры сломали посла США (freepik.com)
Автор: Максим Шушко

Связанные с Пекином хакеры в ходе шпионской операции получили доступ к электронной почте посла США в Китае Николаса Бернса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как утверждает издание, Государственный департамент Соединенных Штатов отказался предоставить какие-либо подробности и сообщил, что расследование шпионской операции продолжается.

"Из соображений безопасности мы не будем делиться дополнительной информацией о характере и масштабах этого инцидента с кибербезопасностью", - отметили в Госдепе.

Китайские хакеры взломали ряд аккаунтов электронной почты, связанных с правительственными учреждениями в США и Западной Европе

Хакерская группа Storm-0558 с целью шпионажа взломала ряд аккаунтов электронных почт, связанных с государственными учреждениями в Западной Европе. Известно, что хакеры получили доступ к данным почт примерно 25 организаций.

По данным Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США, хакеры получили доступ и похитили несекретные данные Exchange Online Outlook. Исполнительный вице-президент Microsoft Чарли Белл заявил, что группа Storm-0558 сосредоточена на шпионаже, например, на получении доступа к системам электронной почты для сбора разведывательных данных.

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