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Китайские хакеры взломали базу данных Минобороны Великобритании, - Sky News

Вторник 07 мая 2024 02:07
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Китайские хакеры взломали базу данных Минобороны Великобритании, - Sky News Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Китайские хакеры осуществили кибератаку на базу данных Министерства обороны Великобритании, что повлекло за собой масштабную утечку личных данных британских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и BBC.

По информации телеканала, сегодня депутатам британского парламента сообщат о массовой утечке данных Минобороны.

"Правительство не называет страну, которая приняла участие, но Sky News понимает, что это Китай", - говорится в сообщении. Британский телеканал прямо обвиняет в кибератаке "государство Китай".

Кибератака была осуществлена на систему оплаты труда действующих военнослужащих и некоторых ветеранов, хакеры смогли завладеть преимущественно именами и банковскими реквизитами, говорится в сообщении. Однако зарплаты, по данным британского вещателя, в этом месяце будут выплачены в срок.

Тобиас Эллвуд, член парламента от Консервативной партии и бывший военный, сказал Sky News, что Китай, "вероятно, смотрел на финансово уязвимые слои населения с целью, чтобы их можно было заставить в обмен на наличные деньги".

Журналисты уточняют, что речь идет о системе внешнего подрядчика, которая не подключена к основным компьютерным системам Минобороны, она была отключена после начала проверки.

О взломе базы с личными данными военнослужащих и сотрудников британского Министерства обороны сообщает также BBC.

Агентство пишет, что не располагает сведениями, кто стоит за атакой, но подтверждает, что хакеры получили доступ к системе, в которые хранятся зарплатные сведения и номера банковских счетов военных. В небольшом количестве случаев речь может идти и о домашних адресах.

Хакерская активность Китая

Напомним, недавно директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей сообщил, что хакеры, связанные с правительством Китая, проникли в критически важную инфраструктуру США. Сейчас они ждут "подходящего момента, чтобы нанести сокрушительный удар".

В феврале Нидерланды обвинили Китай в кибершпионаже. КНР отвергла обвинения.

В конце марта вице-премьер-министр Великобритании Оливер Доуден заявил парламенту, что Китай стоит за серией кибератак на британских политиков.

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