Китайское судно подозревают в умышленном обрыве кабелей связи в Балтийском море, - WSJ

Экипаж китайского балкера Yi Peng подозревают в обрыве кабелей связи в Балтийском море. Он в течение недели находится под стражей европейских военных кораблей в международных водах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным WSJ, экипаж китайского судна, перевозящего российские удобрения, мог намеренно оборвать два важных кабеля передачи данных между Финляндией и Германией, Швецией и Литвой. Это произошло, когда судно тянуло якорь по дну Балтийского моря более 160 километров.

Следователи сосредоточились на том, был ли капитан китайского судна завербован российской разведкой. По мнению правоохранителей, маловероятно, что капитан не видел брошенного якоря, замедлявшего судно часами и рвавшего кабели на своем пути.

Известно, что судно вышло из российского балтийского порта Усть-Луга 15 ноября. А об обрывах кабелей стало известно на 18 ноября.

Следствие уже выяснило, что сначала якорь перерезал первый кабель между Швецией и Литвой. После этого транспондер судна, фиксирующий его движение на системе автоматической идентификации, отключился. А балкер продолжил движение и затем перерезал второй кабель между Германией и Финляндией. После этого Yi Peng 3 начал двигаться зигзагами, поднял якорь и пошел дальше.

Что произошло с кабелями в Балтийском море

В Балтийском море повреждены два подводных телекоммуникационных кабеля, один из которых соединял Хельсинки и Росток. Причины выясняются, но министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил умышленный характер повреждения.

Подозревается китайское грузовое судно Yi Peng 3 с российским капитаном, привлекшим внимание своим маршрутом. ВМС Дании остановили судно для проверки/

Позже стало известно, что подводный кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию через Балтийское море, оказался поврежденным.

Кабель протяженностью 1173 км соединяет Хельсинки и Росток, функционируя с 2016 года как единственный прямой маршрут между Финляндией и Центральной Европой.