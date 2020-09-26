Китайські інвестори "Мотор Січі" закликали Раду створити ТСК через блокування їм доступу до підприємства

Китайські інвестори АТ "Мотор Січ" звернулися до депутатів Верховної ради України з проханням створити тимчасову слідчу комісію і припинити державне рейдерство, яке виражається у протизаконному блокуванні доступу до підприємства.

Про це йдеться в офіційному листі компанії, яке опублікував народний депутат Олександр Дубинський.

До документа також докладається повний текст повідомлення про початок інвестиційного спору, раніше надісланого в Мін'юст та іншим органам влади України, юридичний висновок європейського юридичного бюро про невідповідність кримінальних справ по "Мотор Січ" правовим нормам ЄС, результати науково-експертної оцінки українських вчених-економістів, які свідчать про стрімко погіршений фінансовий і ринковий стан АТ.

Документ був направлений всім 423 нардепам IX скликання, парламентському Комітету з питань правоохоронної діяльності та Тимчасовій спеціальній комісії ВРУ з питань захисту прав інвесторів.

Китайські інвестори АТ "Мотор Січ" повідомляють, що змушені звернутися саме до Верховної ради України тому, що за останні роки виконавча і судова гілки української влади повністю себе дискредитували.

Інвестори просять нардепів втрутитися і припинити безпідставний тиск з боку держорганів, а також допомогти державі Україна уникнути збитків у розмірі $3,5 млрд, які вони як інвестори мають намір стягнути в якості компенсації в рамках інвестиційного спору в міжнародному арбітражі.

Автори листа, серед яких китайський підприємець Ван Цзін також звертають увагу парламентаріїв на наступні факти:

акції АТ не належать державі ще з 2000 р.;

з 2015 р. АТ "Мотор Січ" виключено зі списку стратегічних підприємств;

у травні 2017 р. тодішній віце-прем'єр Степан Кубів при особистій зустрічі запевнив китайських інвесторів у всебічній підтримці Україною співпраці з АТ "Мотор Січ".

Китайські інвестори відзначають, що з подивом зустріли звістку про відкриття за ініціативою СБУ кримінального провадження - всього через 2 місяці після зустрічі з Кубівим. Вони підкреслюють, що приймали рішення про інвестиції в приватне АТ "Мотор Січ", знаючи, що на момент придбання акцій не було ніяких законодавчих обмежень на інвестиційні угоди з акціонерами підприємства.

На підтвердження цього в документі, зокрема, наведено зроблену вже у 2018 р. прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом публічну заяву. "Це на 100% приватна компанія і мені більше додати до цього нічого. Всі питання вирішує менеджмент самої компанії і власники", - говорилося в заяві.

Китайські інвестори вважають, що єдиною метою активності СБУ було отримання фінансових вигод певними особами, що діють від імені держави.

"Ситуація прояснилася в кінці 2017 року, коли певні особи від імені керівництва України в ультимативній формі повідомили нашим представникам, що ми зможемо фактично вступити у свої права акціонерів АТ "Мотор Січ" тільки в тому випадку, якщо забезпечимо безоплатну передачу Україні в особі концерну "Укроборонпром" 25 % акцій АТ "Мотор Січ" і 100 млн доларів. А арешти та заборони були накладені судом виключно щоб підтвердити серйозність ультиматуму і змусити нас погодитися на такі умови", - розповіли деталі події у зверненні до депутатів китайські інвестори "Мотор Січ".

У результаті протягом 3-х років китайські акціонери "Мотор Січ", що інвестували в цей актив близько 1 млрд дол., не можуть отримати доступ до управління підприємством, не мають можливості його розвивати та отримувати дивіденди.

Дії української влади вони розцінюють як держрейдерство і спробу експропріації інвестицій всупереч чинному між країнами угоди про захист інвесторів.

В заключені свого звернення до народних депутатів України вони висловлюють сподівання, що Верховна рада докладе всі зусилля для припинення свавілля.

"Ми просимо ініціювати створення слідчої комісії у ВР і таким чином захистити десятки тисяч працівників "Мотор Січі" від звільнення, а також зберегти державі $3,5 млрд, які в іншому випадку Україна буде зобов'язана виплатити", - резюмують китайські інвестори.

Нагадаємо, 14 вересня Шевченківський районний суд Києва відмовився знімати арешт на акції АТ "Мотор Січ". За словами адвокатів, своїми рішеннями українські суди сприяють блокуванню роботи підприємства, а також намагається "заморозити" нинішню патову ситуацію, що є систематичним порушенням прав акціонерів.

Крім цього, адвокати відзначають, що надумані кримінальні справи і пішли за ними арешти акцій мають політичну і корупційне підґрунтя

Своєю чергою, 4 вересня китайські інвестори направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна з вимогою відшкодувати збиток у $3,5 млрд.