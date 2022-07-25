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Китайська армія за останні роки стала більш агресивною, - генерал Міллі

Фото: генерал армії США Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За останні п'ять років китайські збройні сили стали значно більш агресивними і небезпечними на морі і в повітрі.

Про це заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Міллі підкреслив, що за останні п'ять років істотно зросла кількість перехоплень китайських літаків і кораблів в Тихоокеанському регіоні, кількість небезпечних інцидентів з ними збільшилася в рівних пропорціях.

За його словами, США активно зміцнюють відносини з тихоокеанськими країнами, щоб стримати розширення впливу Китаю в регіоні. Вашингтон побоюється нападу Китаю на Тайвань, кількість провокацій проти якого з боку Пекіна в останні місяці збільшилася.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Китай анонсував"рішучі заходи" у разі візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.

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