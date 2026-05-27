Китайская промышленность показала рекордный скачок: озвучены причины

Так, прибыли промышленных компаний КНР в апреле выросли на 24,7% по сравнению с прошлым годом, ускорившись со скачка на 15,8% в предыдущем месяце, согласно данным, опубликованным в среду Национальным бюро статистики. За первые четыре месяца они выросли более чем на 18%.

Сообщается, что аналитики Bloomberg Economics ожидали роста примерно на 19% в годовом исчислении в апреле.

"Восстановление цен на промышленную продукцию привело к более быстрому росту доходов среди промышленных компаний, причем новые секторы, такие как оборудование и высокотехнологичное производство, возглавили их", - сказал Юй Вейнин, статистик NBS, в заявлении, сопровождающем релиз.

Положительная экономическая статистика соответственно повлияла и на курс. Юань продолжил рост, торгуясь на оффшорном рынке на уровне 6,7816 относительно доллара после публикации данных. При этом доходность 10-летних государственных облигаций Китая осталась стабильной на уровне 1,74%.

Причины роста доходности

Как пишет Bloomberg, глобальный энергетический кризис, вызванный войной в Иране, поднял инфляцию на заводах в апреле до самого высокого уровня с июля 2022 года, улучшив прибыли производителей, таких как нефтегазовые компании.

Кроме того, бурные инвестиции в искусственный интеллект привели к росту спроса на китайскую электронику, от чипов до печатных плат.

Но мало кто из экономистов видит сильный рост потребительской инфляции из-за слабых расходов домохозяйств и частных инвестиций, даже несмотря на то, что Китай должен выйти из дефляции в масштабах всей экономики в этом квартале.

Это означает, что заводы, ориентированные на потребителей, вероятно, будут иметь трудности с перекладыванием высоких затрат на сырье на клиентов, что приведет к сокращению доходов, пишет издание.

Известно, что доходы нефтегазовой промышленности Китая выросли на 8% за первые четыре месяца 2026 года по сравнению с прошлым годом, сменившись со снижения на 19% за весь 2025 год.

Другие производители сырья, которые зависят от нефти, также получили выгоду от более высоких цен. Например, химический сектор получил прибыль, которая выросла более чем на 70% за первые четыре месяца этого года.

Электронная промышленность, поддержанная высоким спросом на искусственный интеллект и ростом цен на чипы, за первые четыре месяца показала рост прибыли на 108%. По данным NBS, она обеспечила почти половину общего роста промышленной прибыли за этот период.

В результате бума чипов прибыли производителей специализированных электронных материалов и оптических волокон выросли более чем на 600% и 340% соответственно, согласно данным статистической службы.

Цветные металлы, такие как алюминий и медь, также испытали больший спрос благодаря глобальному развитию искусственного интеллекта, что привело к росту доходов компаний, которые обрабатывают такие металлы.

В противоположность этому, ряд секторов низшего звена пострадал от двузначного снижения доходов, которое только ухудшается. Производители мебели за первые четыре месяца испытали падение своих доходов на 54%, ускорившись по сравнению с падением на 45 в первом квартале. Текстильные и швейные компании зафиксировали 14% снижение прибыли за первые четыре месяца.

"Годы слабого спроса и избыточного предложения привели к жесткой ценовой конкуренции между китайскими промышленными фирмами, что привело к снижению их рентабельности до 5,3% на конец прошлого года, что является самым низким показателем по данным с 2014 года. Их прибыли падали или стагнировали в течение четырех лет подряд, прежде чем резко восстановиться с начала этого года", - подытожили аналитики Bloomberg.